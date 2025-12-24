◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）追い切り＝１２月２４日、美浦トレセン３か月半の休み明けでも仕上がりは上々だ。前走の札幌２歳Ｓ（２着）以来となるジーネキング（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）は、外グランアルト（２歳未勝利）を約４馬身半追走する形から、６ハロン８２秒５―１１秒４を馬なりでマークして約半馬身先着。脚いろ優勢で伸び伸びとした走りが目を