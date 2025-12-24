レオナルド・ディカプリオが、映画館で映画を観るという体験の未来が「これまで以上に脅かされている」との見解を示した。ストリーミングの普及によって映画業界の構造が大きく変化し、劇場が直面する課題はかつてないほど深刻になっていると考えているという。 【写真】大ヒット映画で共演した女優と2ショット ディカプリオは米デッドラインの取材で、「今年は映画史の中でも特に大きな転換点のように感じる」と述べ