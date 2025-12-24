日本人はラーメン好きな人がいっぱいいますが、ラーメンの好みは人それぞれ。スープは醤油、味噌、豚骨、塩など多種多様ですし、細麺、平打麺、ちぢれ麺、極太麺など、本当にいろいろな種類があります。みなさんはどんなスープ、どんな麺がお好きでしょうか？ 超極太のもちもち麺を食べたい個人的に好きな麺は、極太で食べごたえがあって食感がもちもちの麺。最近はセブンイレブンで豚ラーメン用の極太麺が発売になったりして話題