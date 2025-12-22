「量をこなして、脳に覚えさせちゃう」巨人・阿部慎之助監督の揺るぎなき信念　2026年のV奪回へ猛練習を断行

「量をこなして、脳に覚えさせちゃう」を信念とする巨人・阿部慎之助監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

今季はセ・リーグ3位にとどまり、連覇を逃した巨人。阪神に独走Vを許し、最後はクライマックスシリーズ（CS）のファーストステージで、同2位のDeNAに2連敗を喫して、悔しいシーズンを終えた。

そんな巨人に対して、12月21日に『DAZN』の野球アカウント『DAZNベースボール』が、Gタウンで実施された秋季キャンプの一部映像を公開。阿部慎之助監督がトスを上げてのロングティーを、泉口友汰が徹底的に振り込む場面から始まった。

今季プロ2年目で打率.301、遊撃のベストナインとゴールデングラブ賞を獲得した26歳の泉口。それでも、両足のスタンスを広げての打ち込みは、最後には疲労で崩れ落ちた。

秋季キャンプでは「1日8時間練習」を掲げていた指揮官。インタビューでは「練習量にこだわる理由は？」という質問に対して、「チームとして（強度の）度合いを上げていくことが、チーム力を上げることのひとつかなと僕は思っているので」と答えた。

阿部監督には確固たる信念がある。「よく体で覚えろと言うんですけど、体じゃないと思うんですよ、多分。脳みそだと思うんですよ。人間の脳に叩きつける。脳トレじゃないですけどね」。強調したいのは、反復の先にある「脳」に刻み込む感覚だ。