クリスマスや年末、正月に体調を崩す人が多い。風邪・インフル・コロナにも注意が必要だが、医師の谷本哲也さんは「亡くなる方が、12、1、2月の真冬に集中する病気がある」という――。写真＝iStock.com／mr.suphachai praserdumrongchai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mr.suphachai praserdumrongchai年の瀬が近づき、街には咳をする人があちらこちらに見られます。多くの方は「また風邪の季節か」「インフルエンザか