TCL JAPAN ELECTRONICSは12月15日、日本市場向けにエアコンのエントリーモデルを投入すると発表しました。販売は2026年1月下旬を予定しています。ラインアップは下記の通りです。 6畳用（2.2kW）エアコン「TAC-P2225I-W」／推定価格80,000円前後（税込）8畳用（2.5kW）エアコン「TAC-P2525I-W」／推定価格90,000円前後（税込）10畳用（2.8kW）エアコン「TAC-P2825I-W」／推定価格100,000円前後（税込）14畳用（4.0kW）エアコ