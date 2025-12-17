最も使える「究極シンプルな白スニーカー」結局のところ頼れるのは、余計な装飾を削ぎ落とした「混じりけのない白」。ワントーンで統一された潔さが、カジュアルな装いをクラスアップさせ、キレイめな装いには計算された抜け感をもたらす。ボリューム感、素材のツヤ、あるいはブーツのようなフォルム。色に頼らないぶん、シルエットや質感で語る「どこまでも履き回せる白スニーカー」をラインナップ。名クリエイティブディレクター