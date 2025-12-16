ツアー大成功のテイラー・スウィフト、スタッフに驚愕“290億円”のボーナス支給

テイラー・スウィフト（36歳）が、世界的に記録的成功を収めた「ジ・エラズ・ツアー」のスタッフに、総額1億9700万ドル（約290億円）のボーナスを支給したという。



ピープル誌によると、149公演を支えた全スタッフに感謝の意を込めて分配されたもので、ディズニープラスで配信中のドキュメンタリーシリーズ「The End of an Era」でもその瞬間が映し出されている。



テイラーは手紙を綴りながら「ボーナスの日は大切。ツアーが大きく成功すれば、働いた人たちがより多くのボーナスを受け取れるという前例を作りたい」と説明。制作アシスタントのマックス・ホームズは手紙を開封し、金額を見て「気を失いそうだ」と驚愕。ダンサーのキャメロン・ソーンダースも「世界を旅し、観客を魅了したけれど家族を恋しくもあった。感謝はお金だけでは表せないけれど、これはその気持ちの一部」と書かれた手紙を受け取り、涙を流した。



ツアーは総収益20億ドル（約3000億円）を超えた。テイラーは2023年にも総額5500万ドル（約85億円）のボーナスを支給しており、ダンサー、照明・音響技術者、ケータリングなど幅広いスタッフが対象だった。さらにトラック運転手50人にはそれぞれ10万ドル（約1500万円）を贈り、合計500万ドル（約7億円）を支給したと報じられている。