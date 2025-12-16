日本リウマチ学会が、2026年4月に福岡市内で開催予定の学術集会を1日前倒しすると公式サイトで発表した。同じ時期に、アイドルグループ「嵐」のラストツアーなど大型コンサートが開催されるためだ。同学会は会員に対し、「苦渋の決断である」としている。ドームに嵐、マリンメッセにドリカム日本リウマチ学会は25年12月15日、第70回日本リウマチ学会総会・学術集会の会期を変更すると発表。当初26年4月23日から25日の3日間を予定し