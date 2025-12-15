シリーズ累計発⾏部数1000万部の激ヤバ料理バトル『鉄鍋のジャン！』が2026年、TVアニメ化決定！原作・⻄条真⼆による特別描き下ろしビジュアル&超ティザーPVが公開された。☆描き下ろしイラストやコミックス書影をチェック！（写真3点）＞＞＞シリーズ累計発行部数1000万部を超える西条真二が描く伝説の激ヤバ料理バトル漫画『鉄鍋のジャン！』（KADOKAWA刊）が、2026年にTVアニメ化が決定した。当時『週