【新アニメ】あおきえい×TROYCA『鉄鍋のジャン！』2026年TVアニメ化／PVで声を当てよう！
シリーズ累計発⾏部数1000万部の激ヤバ料理バトル『鉄鍋のジャン！』が2026年、TVアニメ化決定！ 原作・⻄条真⼆による特別描き下ろしビジュアル&超ティザーPVが公開された。
シリーズ累計発行部数1000万部を超える西条真二が描く伝説の激ヤバ料理バトル漫画『鉄鍋のジャン！』（KADOKAWA刊）が、2026年にTVアニメ化が決定した。
当時『週刊少年チャンピオン』で連載が開始されるやいなや、「料理は勝負！」が信条の異色の主人公・秋山醬と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが爆発的な人気を博し、今年30周年の節目を迎えた本作。
TVアニメ化にあたって、監督には高い演出力と独自の映像表現で広い世代から支持を受けるあおきえいとが務めることが決定。
アニメーション制作には『アルドノア・ゼロ』、『オーバーテイク!』、『ATRI』など話題作を世に送り続ける話題のTROYCAが驚愕のアニメ化を手掛ける。
そして、本アニメ化を記念し、原作の西条真二の特別描き下ろしビジュアルと、早くもヤバそうな雰囲気が立ち込める原作コミックを使用した超ティザーPVが公開となった。
また、公開されたPVに流れる主人公・秋山醬とヒロインの五番町霧子、醬の唯一の後ろ盾である小此木タカオ、本作のナレーターの声優当て公式Xキャンペーンも開催！
公式Xキャンペーン「この声は誰だ！キャンペーン」では本PVで流れる声を頼りに、本作の声優陣を当てられた方に抽選で豪華賞品がプレゼントされる。
さらに原作者の西条真二先生とあおきえい監督からコメントも到着！
西条真二は「この度『ジャン！』がアニメ化されるにあたって御礼を述べさせていただきます」と、作品制作に携わったスタッフ、作品を支えてくれたファン、全ての人への感謝の気持ちを語っている。
監督を務めるあおきえいは、「監督として、そして当時連載を追っかけていたファン代表として、全⼒でアニメ制作に取り組んでいます。作品を通して中華料理や原作の魅⼒を再確認してもらえたらうれしいです」とコメントしている。
TVアニメ『鉄鍋のジャン！』の今後の情報にもぜひご注目を！
※キャラクター名の ”醬” は旧字になります
（C）⻄条真⼆/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会
（C）2005 Shinji Saijo
