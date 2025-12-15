串カツ田中が好調だ。2025年1月〜9月の売上高が前年同月比で平均112％のプラスとなっている。流通アナリストの中井彰人さんは「串カツ田中の特徴は、客単価を上げずに客数を1割以上増やすことに成功していることだ。背景には、ファミリーや男女客グループの取り込みに成功したことがある」という――。写真提供＝共同通信社串カツ田中の店舗＝2025年8月18日、東京都中野区 - 写真提供＝共同通信社■節約のために減らされやすい「外