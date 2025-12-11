ソフビブランド「GOCCODO」デザインによる ”招福ポーズ” の『トムとジェリー』ソフビフィギュアがヒキダシトイより新登場！名コンビに福を招いてもらっちゃおう。☆サイズ違いが可愛い招きトムとジェリーをチェック！（写真12点）＞＞＞1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメーションシリーズ「トムとジェリー」の85周年を記念して、トイブランド「ヒキダシトイ（HKDSTOY）」より、 ”招福ポーズ