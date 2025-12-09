「ラフなスウェットとキレイ色」着方のアイディア集普遍的な服ほど「どう着るか」で仕上がりに差がつくから。手抜きに見えがちなスウェットこそ、しっかりとさせるひと手間、ふた手間が必要。そこで目を引くキレイ色の力を利用。直球で可愛い配色や少し背伸びして見える色合わせまで、オシャレになれるアイディアをもとにベーシックをレベルアップ。清涼感のある色でスウェットも上品にスウェットの厚みと相反する「透ける白」を中