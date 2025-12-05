青木フルーツが運営するフルーツタルト&カフェ専門店「フルーツピークス」、フルーツ専門店「フルーツショップ青木」は、2026年の『福袋』を販売する。今回の福袋は、『フレ!フレ!フルーツ生活!』をテーマに、長く続く物価高の中で「もっと気軽に、もっとおいしくフルーツを味わってほしい」という思いを込めたという。【フルーツタルト専門店「フルーツピークス」福袋】〈1〉『タルトチケット福袋 5枚組』税込3,240円〈2〉『