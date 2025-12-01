【牡牛座】2025年 12月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。12月のあなたの運勢は?牡牛座（4/20-5/20）「運命の旅」のはじまりあなたのテーマは「手放す」です。クローゼットの奥のモノ、なんとなく続けている関係、「まあいいか」で流してきたこと。それらをそっと手放してみてください。すると、びっくりするくらい心が軽くなって、新しい何かが入ってくるスペースができます。この「手放し」を前向きにやってみ