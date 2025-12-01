大分市佐賀関では火災で家を失った被災者の避難生活が長引く中、支援の輪も広がっています。週末からの動きを振り返ります。 【写真を見る】 大分市佐賀関の大規模火災衣料品にランドリー車、長引く避難生活に支援の輪広がる新潟・糸魚川市も支援申し出 （中島三奈記者）「寒さが厳しくなるなか、防寒対策としてアウターやフリースなどの衣料が提供されます」 30日、被災した人たちの元へ届けられたのは