「白湯を飲むだけで痩せるらしい」という情報を見て“白湯ダイエット”を始める人は少なくありません。確かに白湯は胃腸を温めたり、むくみを軽減するなどメリットはあります。しかし、白湯そのものに“体脂肪を燃やす作用”はありません。「飲むだけで痩せる」と期待してしまうと、結果が出ずに落ち込む原因に。そこで今回は、白湯の本当の効果と、ダイエットに役立つ正しい取り入れ方を紹介します。白湯だけで体脂肪が減らない理