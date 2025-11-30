2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』。11月30日に放送された42話「コネクト！キミからのEcho」にて、響カイトが「キュアコネクト」に変身したことが判明した。＞＞＞キュアコネクト設定画やグッズをチェック！（写真5点）モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。歌うことが大好きな咲良うたが