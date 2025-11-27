人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up！！』のオリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.1 うすしお味』が、2025年12月16日（火）より発売することが決定した。『あんさんぶるスターズ！！』は2020年3月から配信中のアイドルプロデュースゲームアプリ。2015年4月から配信されていた『あんさんぶるスターズ！』（「！」が1つ）のリニューアル版である。男子アイドル育成に特化した高校・私