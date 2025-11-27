オリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.1 うすしお味』発売決定！
人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up！！』のオリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.1 うすしお味』が、2025年12月16日（火）より発売することが決定した。
『あんさんぶるスターズ！！』は2020年3月から配信中のアイドルプロデュースゲームアプリ。2015年4月から配信されていた『あんさんぶるスターズ！』（「！」が1つ）のリニューアル版である。
男子アイドル育成に特化した高校・私立夢ノ咲学院でアイドルをプロデュースするゲームだ。
このたび発売が決定した『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.1 うすしお味』には、今年10周年を迎えたスマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up！！』より、『fine』『2wink』『Ra*bits』『Knights』の4ユニットのアイドルたちが登場。全30種類のオリジナルカードがランダムで1枚封入されている。
なお、本商品は、全国のファミリーマート約1万6400店舗、アニメイト、Cyber Goods Storeにて販売される。
（C）2014-2019 Happy Elements K.K
