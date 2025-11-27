2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。入場者プレゼント情報第一弾が公開された。＞＞＞入場者特典やポスタービジュアルをチェック！（写真3点）原作漫画は連載開始からわずか4年で世界累計発行部数1000万部を突破、さらにアニメ、舞台、ゲーム化とその人気ぶりがますます加速を続ける、今最もアツい注目を集める『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』がついに実写映画化。12月5日（金）公開