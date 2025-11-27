【WIND BREAKER】入プレ第一弾は、描き下ろし両面イラストカード×豪華キャストサイン入り
2025年12月5日（金）に公開となる映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』。入場者プレゼント情報第一弾が公開された。
＞＞＞入場者特典やポスタービジュアルをチェック！（写真3点）
原作漫画は連載開始からわずか4年で世界累計発行部数1000万部を突破、さらにアニメ、舞台、ゲーム化とその人気ぶりがますます加速を続ける、今最もアツい注目を集める『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』がついに実写映画化。12月5日（金）公開となる。
11月26日（水）には本作の完成披露イベントが開催され、主演・水上恒司を始めとする超豪華キャスト陣がグリーンカーペットに登場。会場は熱気と歓声に包まれ、一足早く映画を観た観客からは早くも絶賛の声が続出している。
その熱狂の余韻冷めやらぬ本日、いよいよ来週5日（金）の全国公開に向け、待望の入場者プレゼント情報第一弾がついに公開された。
今回の特典は、原作者・にいさとる先生描き下ろしの両面イラストカードに、豪華キャストのサイン入りという、ファン垂涎の超豪華仕様だ。
カードの片面には、映画メインビジュアルと同じく、にい先生が描き下ろしたキャラクターたちがずらりと勢ぞろい。反対面には、キャスト陣が演じる劇中キャラクターの姿とサインがあしらわれており、原作と映画の融合を象徴する完全なるコラボレーションが実現。原作と映画の世界観やキャラクターの魅力をさらに実感できる、見逃せない特典となっている。
本作には、にい先生が制作段階から積極的に参加。水上演じる主人公・桜を始め、個性溢れるキャラクターたちに旬の役者たちのパワーを注ぎ込み、これまでにない新たな不良映画を作り上げる――その熱量に、原作者のにい先生も全面協力。
制作陣が「どのようにしてこのキャラは生まれたのか」「なぜこの見た目なのか」と細部に渡って質問をぶつけると、にい先生は漫画では描かれていないキャラクターの背景まで回答。衣装やセリフ、ラストのアクションに至るまで、原作者の想いが随所に反映されている。
原作ファンも映画ファンも、このカードを手にする瞬間が特別な体験になること間違いなし。ここでしか手に入らない、まさに唯一無二の入場者プレゼントをぜひお見逃しなく。
なお本特典は12月5日（金）より全国の上映劇場（※一部劇場除く）で配布予定。数量限定のため、無くなり次第終了。詳細は映画公式サイトおよび上映劇場サイトでチェックしてほしい。
そして、本作入場者プレゼントは第二弾以降も実施予定！今後の情報にも乞うご期待。
（C）にいさとる／講談社 （C）2025「WIND BREAKER」製作委員会
