お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木下隆行（５３）がタイ・バンコクの繁華街「アソーク」でカフェバーを出店することを発表し注目を集めている。今年９月に突如タイに移住。「誰に何を言われようが、自分の好きなことをして生きていく」。晴れやかにそう語る木下の、謎に包まれたタイでの生活とこれから、そして大炎上した袈裟騒動の真相について聞いた。カフェバーの名前は「ＯＮＡＩＲ」。アソークで有名な商業施設「ＹｏｎｇＰ