Google検索のAIモードに広告が追加されたことが明らかになりました。ただし、Googleはあくまで一部のユーザー向けに実施しているテストであると主張しています。Google begins showing ads in AI Mode (AI answers)https://www.bleepingcomputer.com/news/artificial-intelligence/google-begins-showing-ads-in-ai-mode-ai-answers/Google Ads begin surfacing inside AI Mode as tests expandhttps://searchengineland.com/googl