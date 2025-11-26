欧州遠征を終えたラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）が、11月24日に帰国会見に臨んだ際、メディアからの質問に対しイライラを隠さない“不機嫌”な対応を見せ、ネット上で物議を醸している。【写真】“笑わない男”が笑った…ラグビー日本代表・稲垣と妻の2ショットラグビー日本代表・姫野とかを選ぶべきエディー・ジョーンズHCの第2次政権の2年目となった今シーズンは、テストマッチで5勝6敗という