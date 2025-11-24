高市首相が初めて官邸入りした際、手にしていた黒いトートバッグが注目を集めている。「早苗バッグ」とＳＮＳで話題となり、全国から注文が殺到。出荷まで９か月待ちの人気ぶりで、バッグメーカーの担当者は「大事な場面で選んでもらい、身が引き締まる思い」と喜ぶ。首相愛用のバッグは「グレースディライトトート」（税込み１３万６４００円）。創業１４５年の老舗バッグメーカー・浜野皮革工芸（東京都渋谷区）の一番人気モ