2024Ç¯12·î¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤­¤¿ÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤äÉ÷Ì£¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆæ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡¦¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ìµ¿ô¤Î²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç