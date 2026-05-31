新潟県田上町長選は３１日、投開票され、現職の佐野恒雄氏（７９）が新人で前町議会副議長の今井幸代氏（４１）を１票差で破り、３選を果たした。当日有権者数は９１７７人。投票率は６６・５３％で、直近で選挙戦となった前々回２０１８年の７１・０４％を下回った。佐野氏は、３月に出馬の意向を示し、町議の多くや地元の経済団体などから幅広く支援を得た。選挙戦では、２期８年の実績について、「道の駅たがみ」の開業や