¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¿»Å»öÃæ¤Ë¥Ô¥Î¿©¤Ù¤Æ¤ë¡Ä¡×1998Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿¹±ÊÆý¶È¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥¹¥­¥â¡¼¡×¤Î¡Ö¥Ô¥Î¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î°ìËë¤À¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ë¡Ö¥Ô¥Î¡×¤ò¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡£¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖDo you wanna feel like dancing¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÄÌ¾Î¡Ö¥Ö¥®¥À¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¤³¤ÎCM¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°