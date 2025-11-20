11月19日夜、熊本市北区の歩道で93歳の男性が自転車にはねられました。男性は意識不明の重体です。 【写真を見る】夜間に撮影した現場の様子 警察によりますと、19日午後5時45分ごろ、熊本市北区楡木（にれのき）の歩道で、バスを待っていたとみられる熊本市北区麻生田の宮永道明さん（93）が、18歳の女子大学生が運転する自転車にはねられました。 宮永さんは頭を強く打ち、病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 記者