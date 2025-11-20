板倉滉が苦戦が続くアヤックスの現状について語った。この日本代表DFは、今夏にボルシアMGからオランダの名門であるアヤックスに完全移籍。しかしチームは今季、調子を上げられていない。エールディビジでは首位フェイエノールトと８ポイント差の４位。またチャンピオンズリーグでは開幕４連敗でリーグフェーズ最下位に低迷しており、11月６日にはヨン・ハイティンハ監督が解任された。18日に行なわれた日本対ボリビア戦後、