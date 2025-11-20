「しんどいですよ」苦戦が続くアヤックスの現状に板倉滉が本音。名門ならではの難しさも吐露「欧州で結果を残していた頃とは大幅な実力差を感じる」
板倉滉が苦戦が続くアヤックスの現状について語った。
この日本代表DFは、今夏にボルシアMGからオランダの名門であるアヤックスに完全移籍。しかしチームは今季、調子を上げられていない。エールディビジでは首位フェイエノールトと８ポイント差の４位。またチャンピオンズリーグでは開幕４連敗でリーグフェーズ最下位に低迷しており、11月６日にはヨン・ハイティンハ監督が解任された。
18日に行なわれた日本対ボリビア戦後、板倉はそんなアヤックスの状況にこう言及した。
「チームとして苦しい時期ですけど、アヤックスのためにプレーするのが自分の仕事なので。スカッドに入って感じるところもありますし、そんな簡単には好転しないと思います。でも冬にいろんな動きがあると思うので、ここからですね」
そんな新天地での日々に「しんどいですよ」と吐露。「新しいチームに来て、誰も知らないところに飛び込んで、かつ結果を出し続けなければいけないクラブで結果が出ていない現状です。非常に難しさは感じます」と本音も漏らす。
また名門ならでは難しさもあるようで、「ファンが求めるレベルは高いですし、もちろんそれは歴史があるクラブなので当然です。過去に欧州で良い結果を残していた頃とは大幅な実力差があるのを感じながら戦っています」と話した。
それでも、経験豊富な28歳は「新しいチームに来たら苦労するのは当たり前でもある」と前を向き、「徐々に良い方向にいけるようにやっていきます」と誓った。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
