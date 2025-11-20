11月20日（木）の『アメトーーク！』では、「ハガキ職人芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！番組の公式ファンクラブ＆動画配信サービス「アメトーークCLUB」で配信予定だった「ハガキ職人芸人」が地上波に昇格。2023年の「芸人プレゼン大会」でこの企画を発案したブティックあゆみをはじめ、森本晋太郎（トンツカタン）、林田洋平（ザ・マミィ）、檜原洋平（ママタルト）、そして番組初登場となる福本ユ