¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¡È¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¡É·Ý¿Í¤¬½¸·ë¡ª·î¤Ë4000Åê¹Æ¡Ä¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¡Ö³µÇ°Ê¤¤¹¡×¤âÅÐ¾ì
11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¬¥¿¦¿Í·Ý¿Í¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡õÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯CLUB¡×¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥¬¥¿¦¿Í·Ý¿Í¡×¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ë¾º³Ê¡£
2023Ç¯¤Î¡Ö·Ý¿Í¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡×¤Ç¤³¤Î´ë²è¤òÈ¯°Æ¤·¤¿¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¢¤æ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¡Ê¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¡Ë¡¢ÎÓÅÄÍÎÊ¿¡Ê¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡Ë¡¢ÛØ¸¶ÍÎÊ¿¡Ê¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÊ¡ËÜ¥æ¥¦¥·¥ç¥¦¡Ê¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¤é¡¢¥é¥¸¥ªÅê¹Æ¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¡È±¢¥¥ã·³ÃÄ¡É¤¬½¸·ë¤·¡¢¡È¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤äºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥³¥Ä¤Ê¤É¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
¡È³µÇ°Ê¤¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥é¥¸¥ª¥Í¡¼¥à¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤æ¤ß¤Ï¡¢¡Ö·î¤Ë4000Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥ï¥â¥Î¡£
¡Ø¿åÍËJUNK¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¤òµ¡¤ËÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤æ¤ß¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÇ°´ê¤Î½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¤½¤ó¤Ê»³Î¤¤Ï¡Ö¡ÈËÍ¤Ï¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ý¿Í¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
ÂçÎÌ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È³µÇ°Ê¤¤¹¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡£
¡Ö¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë!!¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÉáÃÊ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡É¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿¦¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤¬Ï¢È¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤ËÁÇÀ¤òÌÀ¤«¤¹¤«ÌÂ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿¹ËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢¥Ë¥¢¥ß¥¹¤·¤¿»³Î¤¤ËÁÇÀ¤òÌÀ¤«¤¹¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤Î³ëÆ£¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÀ¾¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡ËÜ¤ÈÛØ¸¶¤¬¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ15Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¥¨¥â¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤Û¤«¡¢¡ÈÊÌ³Ê¡É¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÂº·É¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤¿¤¢¤æ¤ß¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥³¥Ä¤ò·ãÇò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤½¤ÎºîÀï¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¡È¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É»³Î¤¤Ï¡Ä¡©
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃ¯¤Î¥Í¥¿¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÂê¡Ö¥Û¥È¥Ï¥é¤Î²ÆµÙ¤ßÆüµ¡×¤Î¥Í¥¿¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¼Â¸½¡£Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÉú¤»¤Æ»³Î¤¤¬Áª¤ó¤À¥Í¥¿¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»³Î¤¤«¤é¡ÖÅÂ¾å¿Í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¬¥¿¦¿Í¤¿¤ÁÞÕ¿È¤Î¥Í¥¿¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡©