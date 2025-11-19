朝の情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）の公式Xが2025年11月17日に投稿した翌日の放送内容の予告が削除され、SNSで話題になっている。投稿では、アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝さんが「一発ギャグ」を披露することが告知されていた。フジテレビは、取材に対して「さまざまなご意見をいただいておりますので、今後の番組制作にいかしてまいります」とコメントしている。「おじいさんにトドメ」...一発ギャグに批