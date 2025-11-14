売れ筋スライドドア車ではなく、ヒンジ式ドアとした「Vision e-Sky」 スズキのJapan Mobility Showへの出展テーマは「By Your Side」で、あなたに寄り添うといった意味。ユーザーによって身近なクルマを提供するスズキらしいテーマである。そして、ブースの中央に展示されていたのは「Vision e-Sky」と呼ぶ軽自動車規格のBEV（バッテリー電気自動車）だ。軽自動車のBEVは、日産と三菱がサクラ／eKクロス、ホンダがN-ONE