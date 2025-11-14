¥¹¥º¥ Vision e-Sky¡¡¼¡´ü¿··¿¥ï¥´¥óR¤ÎBEV¡© ¤½¤ì¤È¤â¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡©¡¡2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¡ª¡¡Japan Mobility Show 2025
Çä¤ì¶Ú¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥ó¥¸¼°¥É¥¢¤È¤·¤¿¡ÖVision e-Sky¡×
¥¹¥º¥¤ÎJapan Mobility Show¤Ø¤Î½ÐÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBy Your Side¡×¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥º¥¤é¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ±û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖVision e-Sky¡×¤È¸Æ¤Ö·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤ÎBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤À¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢Æü»º¤È»°É©¡¢¥Û¥ó¥À¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥º¥¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥¹¥º¥¤ÎVision e-Sky¤Ï¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1625mm¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ò¤â¤Ä¡¢¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤Î¥Ï¥¤¥È·Ï¤Ç¤¢¡£Á´¹â¤ÏN-ONE e:¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥º¥¤Î¥ï¥´¥óRÊÂ¤ß¤ËÍÞ¤¨¤¿Á´¹â¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¼çÎ®¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È·Ï¤À¤¬¡¢¥¹¥º¥¤â¥Ò¥ó¥¸¼°¥Ï¥¤¥È·Ï¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¡¼¥º¤È¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
Vision e-Sky¤Î³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¸½¡£ºÝÎ©¤Ã¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎÉ¤µ¤òÁÇÄ¾¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Æü¾ï¤ÎÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¡¢µÙÆü¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¡ÖÀ¸³è¤ÎÂ¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦BEV¤È¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
Vision e-Sky¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¹¤µ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³°´Ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£BEV¤Ç¤ÏÀè¿ÊÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÇÓ¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÊÊªÍýÅª¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥º¥½é¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¾è¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¤ÎVision e-Sky¡£¿··¿¥ï¥´¥óR¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ÃíÌÜ¡ª
¥¹¥º¥ Vision e-Sky¤Ï¡¢»²¹Í½ÐÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡£¤À¤¬¡¢Vision e-Sky¤Ï2026Ç¯Ç¯ÅÙÃæ¤ÎÈ¯Çä¤¬ÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÃÓ¤ÎÅëºÜÎÌ¤Ê¤É¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï270Ò¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±ó½Ð¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£
¥ï¥´¥óR¤È»÷¤¿°õ¾Ý¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎVision e-Sky¤Ï¥ï¥´¥óR¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ï¥´¥óR¤â°ú¤Â³¤À¸»º¤µ¤ì¡¢Vision e-Sky¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¿·¤·¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
