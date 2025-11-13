広島県府中市は市立小学校の府中学園で、給食のご飯に金属片が混入していたと発表しました。長さは約3センチで、児童が見つけたということです。健康被害の訴えは無いとしています。ご飯は市内の給食センターで作られ、小中学校10校に届けられていました。（2025年11月13日 放送）