軽バン、ハイゼットのパーツを流用！？ FRコペンの実現性を検証するための先行スタディ車として作られたK-OPENランニングプロトも展示されていた。こちらは、現行コペンのボディをベースに、軽自動車の規格内でエンジンを思い切り低い位置に傾斜して搭載。センタートンネルを拡大してドライブシャフトを通し、後輪を駆動するプロトタイプ車を作り上げている。このモデルを実際に走らせて、開発を進めているようだ