ダイハツ K-OPENランニングプロト　FFのコペンをFR化したスタディモデル　Japan Mobility Show 2025

写真拡大 (全2枚)



 

 

軽バン、ハイゼットのパーツを流用！？


 

FRコペンの実現性を検証するための先行スタディ車として作られたK-OPENランニングプロトも展示されていた。こちらは、現行コペンのボディをベースに、軽自動車の規格内でエンジンを思い切り低い位置に傾斜して搭載。センタートンネルを拡大してドライブシャフトを通し、後輪を駆動するプロトタイプ車を作り上げている。このモデルを実際に走らせて、開発を進めているようだ。ダイハツのK-OPENに対する本気度を示すモデルである。

駆動系に関しては、軽商用車のハイゼットバン用の部品を流用しているとのこと。あまり知られていないが、ハイゼットバンはエンジンを縦置きに搭載するFR車なのだ。流用によってコストアップを抑えているという。

今後は、実際に開発を進めていく中で、流用する部品と専用に設計する部品とを見極めていくのだろう。

＜レポート＞松下宏





