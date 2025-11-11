11月3日、愛子さまが母校・学習院大学の学園祭に訪れ、胸キュンなデートを楽しまれた一方、従弟の悠仁さまも“仲良しグループ”と学園祭を満喫されていた。【写真】メロンパンを片手にご友人と学園祭を楽しまれる悠仁さまご友人と学園祭を回られた悠仁さま「悠仁さまが通われている筑波大学でも、学習院大学と同じ11月1日から3日まで学園祭『雙峰祭』が開かれました。広大な敷地面積を誇る構内でステージ発表や模擬店、研究発表