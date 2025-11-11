木原稔官房長官が、11日の会見で、台湾有事と「存立危機事態」をめぐる高市早苗総理の国会答弁についてコメントした。【映像】国会で高市総理VS立憲議員 “台湾有事発言”めぐり（実際の様子）高市総理の答弁を受け、中国の副報道局長が10日の会見で「台湾海峡に介入を企てることは中日関係に重大な損害を与える、これ以上誤った道を進まないことを求める」などと発言。この発言に対する日本政府の受け止めと高市政権の中国に