100年もの歴史をもつダイハツ 今回のJapan Mobility Showでダイハツがテーマに掲げたのは『わたしにダイハツメイ。小さいからことできること。小さいことからひとつずつ。』である。今はトヨタの子会社になっているが、ダイハツの創業は1907年で、100年を超える歴史を持つ。その中で、人々の暮らしに寄り添いながら、小さいながらも親しみやすくて便利で手頃な価格のクルマを提供してきたのがダイハツだ。