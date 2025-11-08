初戦の惨敗から見事に立ち直った。現地11月７日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、初戦でベネズエラに０−３で完敗したU-17イングランド代表がハイチと対戦。８−１で圧勝を飾った。開始１分で先制したイングランドは14分にPKで加点。17分に１点を返されるも、その４分後にもネットを揺らして３―１で前半を終える。後半もチェルシー所属のチザラム・エゼンワタがハットトリックを達