【HG 1/144 ザク（GQ）】 11月8日 発売 価格：2,420円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ザク（GQ）」を11月8日に発売する。価格は2,420円。 本商品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より、ジオン公国軍の制式量産型モビルスーツ「ザク」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で立体化したもの。 新規