Skullcandy Japanは、独自の振動する「クラッシャーベース」をゲーミング専用にチューニングした開放型ゲーミングヘッドセット「Crusher PLYR 720」の先行販売を、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で11月6日にスタートした。一般販売時の価格は49,800円だが、クラウドファンディングでは26％ OFFの36,852円で購入できる96時間限定割などを用意する。 プロジェクト期間は12