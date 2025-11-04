来園者でにぎわう上海ディズニーランド。（９月２５日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海11月4日】米国のテーマエンターテインメント協会（TEA）がこのほど発表した「国際アトラクション入場者数報告書」によると、中国上海市にある上海ディズニーランドの2024年の入園者数は1470万人となり、世界のテーマパークランキングで引き続き5位を維持した。中国で最も入園者数の多いテーマパークの座を守った。同報告書は年間入