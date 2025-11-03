山本がワールドシリーズMVP米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。前日の第6戦で96球を投げた山本由伸投手が、9回途中から“中0日”で登板。2回2/3を1安打無失点に抑え、ワールドシリーズMVPに輝いた。このシリーズ3勝を挙げた右腕が、まさに伝説となった“証明”が伝えられている。山本はこのワールドシリーズで大