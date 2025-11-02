2025年12月に発表予定！ シーライオンのPHEVモデル BYDは、2025年12月に発表予定の「BYD SEALION ６ DM-i」を公開。EVの不安要素である電池切れを解消する新しいプラグイン・ハイブリッドシステム「DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）」を搭載している。 SEALION 6 DM-iのボディサイズなど主要諸元 ・駆動方式：FWD・エンジン：1.5リッター・システム出力（エンジン＋モーター）：72kW＋145kW・シ